Consumentenbond pleit voor betere uitwerking energieplafond

Met het energieplafond wil het kabinet de prijs voor energie terugbrengen naar ongeveer het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Zo is het voornemen dat huishoudens 1,50 euro gaan betalen voor een kuub gas en 0,70 euro per kilowattuur elektriciteit. De grens voor gas- en elektriciteitsverbruik wordt mogelijk getrokken bij 1200 kuub gas en 2400 kilowattuur stroom. Daarboven gaan consumenten het huidige tarief betalen.

De Consumentenbond ziet echter dat de gasprijs onder het energieplafond lager ligt dan het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. ‘Een onbegrijpelijke keuze’, vindt directeur Sandra Molenaar. Daarmee gaat het kabinet namelijk in tegen het beleid om huishoudens te stimuleren af te stappen van gas.

De prijs voor elektriciteit ligt daarentegen boven de prijs in januari van dit jaar. ‘Consumenten die fors hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld een hybride warmtepomp zijn hiervan de dupe. Zij verbruiken immers veel meer stroom dan die 2400 kilowattuur. Alle goede bedoelingen ten spijt, is het straks goedkoper om de warmtepomp uit te zetten en weer op gas te stoken. Dat is niet uit te leggen’, aldus Molenaar.

De Consumentenbond ziet in de miljoenennota ook niets terug over warmtetarieven, die nog altijd gekoppeld zijn aan de gasprijs. De bond verwacht dat die prijs niet verandert, waardoor de warmtetarieven volgend jaar omhoog schieten. ‘Ook hier moet een regeling voor komen’, pleit Molenaar.