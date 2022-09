Maatschappijen: 350 euro van Schiphol per geannuleerde reiziger

Schiphol gaat luchtvaartmaatschappijen 350 euro betalen per passagier die niet kan vertrekken door de nieuwe beperkingen op de luchthaven. BARIN, de belangenvereniging van in Nederland actieve maatschappijen, zegt dat het met ‘tegenzin’ akkoord is gegaan met het voorstel van Schiphol ‘om erger te voorkomen’. De afspraken lijken op regelingen die de partijen eerder hebben getroffen vanwege de beperkingen. Schiphol en BARIN konden niet direct aangeven hoeveel geld dit de luchthaven naar verwachting in totaal gaat kosten.