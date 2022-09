Vluchten uit Rusland volgeboekt door zorgen om mobilisatie

Vluchten uit Rusland zijn volgeboekt vanwege zorgen bij de Russische bevolking over de gedeeltelijke mobilisatie, die is aangekondigd door president Vladimir Poetin. Het gaat bijvoorbeeld om vluchten naar Turkije en Armenië. Russen kunnen naar die landen reizen zonder visum.

Er zijn zorgen dat mannen verplicht worden om in Oekraïne te gaan vechten. Door de mobilisatie kan Rusland 300.000 reservisten oproepen voor de strijd in Oekraïne. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat Rusland overgaat tot een mobilisatie.

Volgens Turkish Airlines zijn vluchten voor een enkele reis van de Moskouse luchthaven Vnoekovo naar Istanbul, Ankara en Antalya voor de komende drie tot vier dagen uitverkocht. Turkish Airlines zegt voor donderdag en vrijdag de capaciteit te vergroten. Ook bij de Turkse maatschappij Pegasus zijn vluchten vanuit Moskou naar Istanbul en andere bestemmingen in Turkije uitverkocht.

Uitverkocht

Volgens gegevens van de Russische luchtvaartsite Aviasales zijn ook directe vluchten van Moskou naar de Armeense hoofdstad Jerevan uitverkocht, net als tickets naar de Georgische hoofdstad Tbilisi. Ook is er veel vraag naar vluchten vanuit Rusland naar Dubai.

De goedkoopste vluchten van Moskou naar Istanbul kosten nu meer dan 80.000 roebel, omgerekend 1328 euro. De prijzen stegen tot wel 173.000 roebel, aldus de website van Turkish Airlines.