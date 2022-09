Hermans: geef bedrijven meer tijd om belastingschuld af te lossen

Ondernemers moeten nog langer de tijd krijgen om hun schuld bij de fiscus af te lossen, vindt VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Zij vraagt het kabinet de betalingsregeling verder te verruimen voor bedrijven die in de coronacrisis uitstel van belastingbetalingen hebben gevraagd.

‘Ik snap heel goed, en ik vind het ook volstrekt logisch, dat er een moment komt dat ondernemers die leningen gaan terugbetalen’, zegt Hermans tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Maar nu sommige bedrijven hoge rekeningen moeten betalen, vraagt ze het kabinet ‘te zeggen: ja, we helpen je ook hier de winter door’.

Het kabinet werkt de komende tijd nog een steunregeling uit voor middelgrote en kleine bedrijven die veel energie gebruiken. Dan is het volgens Hermans niet meer dan logisch om ‘een extra kostenpost’ in oktober te voorkomen. Vanaf dan moeten bedrijven hun belastingschuld terugbetalen. Een deel krijgt hier al langer de tijd voor, kondigde het kabinet eerder deze maand aan: ondernemers kunnen vragen om een betalingsregeling van zeven jaar, in plaats van vijf jaar.

Naast het gerichte steunpakket, trekt het kabinet ook 600 miljoen euro uit voor het midden- en kleinbedrijf, tegenover de hoge belastingen voor bedrijven. Hermans benadrukte dat dit pakket in overleg met ondernemers tot stand moet komen, en niet ‘vanuit de ministeries’.