Hermans vindt ook dat kabinet sneller met maatregelen kon komen

Ook VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans vindt dat het kabinet sneller met maatregelen had kunnen komen om koopkrachtverlies te compenseren. De discussie of er dit jaar nog iets mogelijk was, duurde volgens Hermans ‘rijkelijk lang’.

Er is volgens haar te lang geredeneerd dat maatregelen marktverstorend zouden werken of niet doelmatig zijn. ‘Het duurde daardoor te lang voordat het kabinet echt ermee aan de slag ging.’ Het idee van de PvdA en GroenLinks voor een prijsplafond, wat inmiddels is toegezegd door het kabinet, noemt zij ‘een constructief voorstel en de weg waarop we moeten gaan’.

Volgens PvdA-leider Attje Kuiken zit het kabinet ‘in standje paniekvoetbal’. Zij wil dat het kabinet meerdere jaren vooruit kijkt en een ‘fundamenteel grote stap’ zet door bijvoorbeeld het minimumloon op 14 euro per uur te zetten. ‘Dat is vooruitkijken en anticiperen.’

Vanuit de Tweede Kamer klinkt al maanden kritiek dat het kabinet te weinig doet tegen koopkrachtverlies of pas te laat met maatregelen komt. Het prijsplafond voor energie, waardoor burgers bij een gemiddeld gebruik het lage tarief van begin dit jaar betalen, werd pas op Prinsjesdag gepresenteerd na dagen van koortsachtig overleg.