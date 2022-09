Oppositie aan coalitie: stem tegenvoorstellen niet steeds weg

Nederlanders hadden veel eerder geholpen kunnen worden als er eerder en serieuzer naar de voorstellen van de oppositie was gekeken, luidt de breed gedeelde kritiek vanuit de oppositie. ‘Constant en massaal zijn amendementen van 73 Kamerleden van de oppositie afgewezen’, zei eenpitter Pieter Omtzigt in het Kamerdebat over de begrotingsplannen voor 2023 van het kabinet. ‘Er wordt niet serieus geluisterd naar tegenvoorstellen.’ Hij verwoordde daarmee de kritiek van een groot deel van de oppositie.

Ook onder meer de SP, de Partij voor de Dieren en BIJ1 noemden concrete voorstellen die zij hadden ingediend en door het kabinet niet zijn overgenomen.

Demissionair

Het wegstemmen van amendementen van de oppositie gebeurde toen het kabinet demissionair was, en er dus niet eens ‘officieel’ een coalitie was, bracht Omtzigt in herinnering. Sinds begin dit jaar Rutte IV is aangetreden, zijn VVD, D66, CDA en ChristenUnie volgens Omtzigt op dezelfde voet doorgegaan. Hij hoopt dat de coalitie dit jaar serieus kijkt naar amendementen van de oppositie, en de coalitie niet weer alle tegenvoorstellen afwijst.

Het is niet de eerste keer dat oppositiepartijen de houding van de coalitie aan de kaak stellen. De vier coalitiepartijen steunen grosso modo alle voorstellen van het kabinet, en tussen kabinet en coalitie worden in de achterkamertjes vergaande voorstellen gemaakt, zoals nu ook het pakket van bijna 18 miljard euro aan koopkrachtmaatregelen. Die voorstellen werden na intensief overleg tussen de top van het kabinet en de coalitiepartijen eind augustus beklonken en op Prinsjesdag gepresenteerd.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans deelde de kritiek niet. ‘We bekijken alle voorstellen serieus en wegen die serieus af.’