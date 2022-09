Partijen vallen VVD aan op plannen voor mkb en middeninkomens

Meerdere partijen vallen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, ook wel het belangrijkste debat van het jaar genoemd, de VVD aan op de kabinetsplannen voor middeninkomens en het midden- en kleinbedrijf (mkb). Volgens onder meer JA21 en de BBB van Caroline van der Plas is het pakket voor die groepen niet toereikend, en is er nog te veel onduidelijk waar ondernemers op kunnen rekenen.

Van der Plas vindt dat de VVD te weinig doet voor ondernemers, en vraagt zich af hoe lang de partij nog gezien wordt als een ‘ondernemerspartij’. ‘Wij worden overspoeld met mailtjes van ondernemers die zeggen: straks is het einde verhaal. Hoeveel telt het mkb nog voor de VVD?’ Joost Eerdmans van JA21 vraagt zich hetzelfde af. ‘Het mkb hangt niet snel in de gordijnen en toch zijn ondernemers ongerust.’ De verlaging op de inkomstenbelasting die middeninkomens krijgen, is volgens Eerdmans ‘een schijntje’.

Van der Plas vindt dat ‘alle Nederlanders’ geholpen moeten worden bij hun koopkracht. Volgens haar is het een kwestie van willen: ‘binnen een week lukte het om 150 miljoen euro vrij te maken voor het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt. Prima, het is van groot historisch en cultureel belang, maar toen kon het ineens wel.’

Vaag

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans zei ook snel van het kabinet te willen weten waar het mkb aan toe is. ‘De regeling die er nu ligt, is nog te vaag.’ Zij zei aan te dringen op duidelijkheid. Eerder zeiden ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) al dat zij voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZK in november meer duidelijkheid zullen geven.

Hermans heeft ‘te lang’ argumenten gelezen waarom compensatie niet verstandig is, bijvoorbeeld omdat het de markt verstoort of de prikkel wegneemt om te verduurzamen. ‘Dat is logica die ik goed kan begrijpen uit de theorieboekjes maar geen logica die aansluit bij de problemen van mensen thuis.’ Hermans vindt dat de politiek meer moet uitgaan van die laatste vorm van logica.