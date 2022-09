Proces over voorbereiden moord advocaat Wiersum na zomer 2023

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak rond de voorbereidingen voor de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019, laat nog zeker een jaar op zich wachten. Het Openbaar Ministerie gokt op ‘na de zomer 2023’, werd woensdag duidelijk in de rechtbank in Amsterdam tijdens een voorbereidende zitting. Een van de verdachten in deze zaak is een verre neef van Ridouan Taghi, een ander is volgens justitie de opdrachtgever voor de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Advocaat Derk Wiersum werd op 18 september 2019 voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met hoofdverdachte Taghi. Taghi staat niet terecht voor deze moord, maar het vermoeden bestaat dat hij wel de opdrachtgever is, net als de moord op De Vries en de begin 2018 doodgeschoten broer van de kroongetuige.

De twee uitvoerders van de moord op Wiersum zijn vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar cel, het hoger beroep in die zaak staat begin volgend jaar gepland. De zaak van de uitvoerders van de moord en die van de voorbereiding van de moord zijn nauw met elkaar verweven. Mede hierdoor duurt de behandeling van deze zaak, met de naam Buizerd, langer dan eerder gepland, zei de officier van justitie woensdag.

Veelvuldig contact

Anouar T. (29) werd november 2019 aangehouden. Volgens het OM hebben hij en Jaouad F. - ook een familielid van Ridouan Taghi - veelvuldig contact met elkaar gehad tijdens de talloze voorverkenningen, die eerst bij het Amsterdamse kantoor van Wiersum werden gedaan en later bij zijn woning. T. is nog wel verdachte maar hij zit niet meer in de cel. F. zit in de cel in Marokko voor een andere zaak.

Deze zomer werd bekend dat Krystian M. (27), een van de verdachten in de voorbereidingszaak, door een anonieme getuige wordt genoemd als de persoon die de uitvoerders van de moord op De Vries rechtstreeks aanstuurde. Deze anonieme getuige ‘5089’ heeft ook verklaringen afgelegd over de voorbereidingen van de moord op Wiersum. Hij zal eind dit jaar en begin volgend jaar hier nader over bevraagd worden, besliste de rechtbank woensdag.

De zaak tegen de twee mannen die verdacht worden van de moord op misdaadjournalist De Vries werd uitgesteld, toen de verklaringen van de anonieme getuige aan het dossier toegevoegd werden. Er was op dat moment al een levenslange gevangenisstraf tegen hen geëist. Deze zaak gaat in november verder.