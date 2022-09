Kremlin-criticus Navalni: mobilisatie leidt tot ‘enorme tragedie’

De Russische activist Aleksej Navalni denkt dat de gedeeltelijke mobilisatie van het Russische leger zal leiden tot ‘een enorme tragedie’. In een woensdag gepubliceerde videoboodschap hekelde hij de beslissing van president Vladimir Poetin om extra soldaten op te roepen.

De Kremlin-criticus denkt dat Poetin veel mensen de dood injaagt voor zijn eigen gewin. ‘Om zijn eigen macht te behouden is Poetin een buurland binnengevallen, vermoordt hij de mensen daar en nu stuurt hij zoveel Russische burgers die kant op.’ Door de gedeeltelijke mobilisatie worden 300.000 reservisten opgeroepen om mee te vechten in de oorlog in Oekraïne. Volgens Navalni wil Poetin zoveel mogelijk mensen betrekken bij de oorlog, zodat ‘bloed kleeft aan honderdduizenden handen’.

Navalni zit een gevangenisstraf van 11,5 jaar uit in een strafkamp. Hij communiceert via zijn advocaten met de buitenwereld. De prominente activist heeft de invasie in Oekraïne vanaf het begin bekritiseerd.