Bezette delen Mykolajiv worden opgenomen in regio Cherson

Bezette delen van de Oekraïense regio Mykolajiv zullen worden opgenomen in de aangrenzende regio Cherson. Dat heeft het door Rusland geïnstalleerde bestuur in Cherson bekendgemaakt, meldt het Russische staatspersbureau TASS.

Het besluit zou betekenen dat ook inwoners van Mykolajiv aankomende week in een referendum stemmen over toetreding tot Rusland. De volksraadpleging wordt tussen 23 en 27 september gehouden. Tegelijkertijd worden ook in bezette delen van de regio’s Donetsk, Loehansk en Zaporizja over hetzelfde onderwerp referenda gehouden. Alle vier werden dinsdag aangekondigd.