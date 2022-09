Gasprijs stijgt na toespraak Russische president Poetin

De Europese gasprijs is woensdag verder omhooggegaan door de vrees voor een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne. Handelaren reageerden op de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin, waarin hij een gedeeltelijke militaire mobilisatie afkondigde. Rusland kan daardoor honderdduizenden reservisten oproepen, die kunnen worden ingezet in Oekraïne. Ook beloofde Poetin de Oekraïense gebieden te annexeren die zijn troepen al hebben bezet.