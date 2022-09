Harde clash Wilders en Paternotte bij Algemene Beschouwingen

PVV-leider Geert Wilders is bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer hard in aanvaring gekomen met D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Wilders haalde uit naar energieminister Rob Jetten, die hij een "klimaatpsychopaat" noemde, en naar minister Sigrid Kaag (Financiën) die volgens hem de "gouden bezem" verdient.