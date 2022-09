Qantas onder vuur na schrappen vegetarische maaltijden

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas ligt onder vuur van reizigers na het schrappen van vegetarische maaltijden op korte vluchten. De kritiek komt bovenop de storm van klachten van passagiers over vertraagde en geannuleerde vluchten en verloren bagage in de afgelopen maanden.

De kwestie leidde tot woede op sociale media nadat een voormalige tv-presentator op Twitter had geklaagd over het gebrek aan vegetarische opties op zijn twee uur durende vlucht van Adelaide naar Sydney. Andere twitteraars beschuldigden de luchtvaartmaatschappij ervan de culturele en religieuze voorkeuren van passagiers over het hoofd te zien om kosten te besparen.

Qantas zei in een verklaring dat het nu een enkele maaltijd aanbiedt op korte vluchten om de dienstverlening voor de bemanning te vereenvoudigen. Het bedrijf probeert daarbij een vegetarische snack aan te bieden voor passagiers voor wie de hoofdmaaltijd niet geschikt is. Uit een onderzoek van de nationale omroep Australian Broadcasting in 2019 bleek dat iets minder dan één op de tien Australiërs vegetarisch, semi-vegetarisch of veganistisch eet.