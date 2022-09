Westen reageert bezorgd op Russische mobilisatie

De aankondiging van de militaire mobilisatie in Rusland leidt direct tot zorgen in het Westen. De Amerikaanse ambassadeur Bridget Brink in Kiev zegt Oekraïne te blijven steunen ‘zolang als dat nodig is’.

Ze ziet de gedeeltelijke mobilisatie die de Russische president Vladimir Poetin heeft afgekondigd als een teken van zwakte van zijn leger. De Verenigde Staten zullen volgens haar ‘nooit Ruslands claim op geannexeerd Oekraïens grondgebied erkennen’.

De Duitse vicekanselier Robert Habeck ziet Poetins aankondiging als ‘een verdere escalatie’. ‘Het is een volgende slechte en verkeerde stap van Rusland en we zullen kijken hoe we hierop moeten reageren.’

De Britse onderminister Gillian Keegan denkt dat het Westen Poetins dreigementen over kernwapens serieus moet nemen. ‘Het is een zorgelijke situatie. Wij hebben de controle niet, ik weet niet eens of hij de controle heeft.’