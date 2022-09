RIVM wil dat podcastmakers beweringen over Van Dissel intrekken

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil dat podcastmakers Yves Gijrath en Erik de Vlieger publiekelijk duidelijk maken dat hun beweringen over RIVM-directeur Jaap van Dissel niet kloppen. Een woordvoerder van het RIVM bevestigt dit na berichtgeving in de Volkskrant. Het duo zegt sinds begin september dat RIVM-directeur Jaap van Dissel in het geheim ruim 750.000 euro had ontvangen.