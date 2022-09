Topbestuurder Beyond Meat geschorst na bijten andere man

De fabrikant van vleesvervangers Beyond Meat heeft zijn operationeel topman Doug Ramsey per direct op non-actief gesteld na beschuldigingen dat hij een man in zijn neus heeft gebeten. De politie in de stad Fayetteville in Arkansas arresteerde Ramsey afgelopen weekend na een uit de hand gelopen ruzie.

Beyond Meat meldt dat Jonathan Nelson voorlopig de taken van Ramsey waarneemt. Nelson is ook degene die leiding geeft aan de productieprocessen bij de producent van plantaardige burgers en worstjes.

Ramsey ontstak zaterdag in woede omdat een auto zijn terreinwagen zou hebben geraakt op een parkeerplaats, staat in een voorlopig politieverslag. De topmanager van Beyond Meat sloeg vervolgens de eigenaar van de andere auto en ‘beet ook in de neus van de eigenaar, waardoor het het vlees van de punt van de neus afscheurde’. Ramsey wordt ook verdacht van het uiten van een doodsbedreiging. Hij is zondag vrijgelaten na het betalen van een borgsom van ruim 11.000 dollar.

Nieuwe klap

De 53-jarige Ramsey trad in december aan bij Beyond Meat. Daarvoor was hij decennialang in dienst van Tyson Foods, een van ‘s werelds grootste vleesverwerkers.

Voor Beyond Meat is het incident rond zijn operationeel bestuurder een nieuwe klap. De verkopen van veganistische burgers, die ook in Nederlandse supermarkten liggen en bij McDonald’s op het menu staan, vallen dit jaar door de hoge inflatie tegen. Beyond Meat sneed onlangs in zijn omzetverwachtingen voor dit jaar en kondigde aan 4 procent van alle banen te schrappen.

Beyond Meat heeft ook twee productielocaties in Nederland. Het Amerikaanse bedrijf bedient vanuit Enschede en Zoeterwoude de Europese markt.