Aziatische beurzen omlaag door rentevrees, muziektak Tencent wint

De aandelenbeurzen in Azië zijn woensdag overwegend omlaaggegaan. Daarmee volgden ze dezelfde richting als de markten in New York, waar de verwachte renteverhoging door de Federal Reserve voor aanzienlijke verliezen voor de belangrijkste graadmeters zorgde. In Hongkong maakte Tencent Music Entertainment zijn debuut.

De Amerikaanse centrale bank is dinsdag begonnen aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Naar verwachting wordt de rente opnieuw met driekwart procentpunt verhoogd om de hoge inflatie aan te pakken. Maar er wordt ook gespeculeerd dat de rente met een vol procentpunt verhoogd kan worden. Er is vrees voor een recessie door die renteverhogingen.

De Nikkei in Tokio sloot 1,2 procent lager. Later deze week komt ook de Japanse centrale bank met een rentebesluit, maar de situatie in dit land is anders dan in veel andere delen van de wereld doordat de inflatie er relatief laag is.

Daikin Industries

Een van de grotere verliezers in de Nikkei was Daikin Industries, een fabrikant van airconditioners. Het Japanse bedrijf kondigde aan voor maart 2024 geen gebruik meer te willen maken van onderdelen uit China, dat met strenge lockdowns steeds onvoorspelbaarder is. Het aandeel verloor 3,6 procent.

Aandelen van Tencent Music Entertainment, dat al aan de beurs in New York een notering heeft, konden voor het eerst verhandeld worden op de beurs in Hongkong. Hier won de muziektak van games- en internetbedrijf Tencent 1,2 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,5 procent. De hoofdindex in Shanghai verloor 0,6 procent en de Kospi in Seoul gaf 0,9 procent prijs. De All Ordinaries in Sydney ging 1,5 procent omlaag.