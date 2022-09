Nederlanders consumeerden meer in juli

Nederlanders hebben in juli 6,2 procent meer uitgegeven dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat extra geld ging vooral naar diensten, zoals restaurantbezoek, de kapper of een internetabonnement. Ook kochten consumenten meer kleding en schoenen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het statistiekbureau wijst erop dat in juli 2021 weer enkele coronamaatregelen van kracht waren. Zo dwong een snelle toename van het aantal besmettingen de overheid om de openingstijden in de horeca te beperken. Ook waren vaste zitplaatsen in cafés, restaurants en op evenementen verplicht en gingen nachtclubs opnieuw dicht.

In supermarkten of speciaalzaken voor eten of drinken gaven Nederlanders minder uit. Gecorrigeerd voor de sterke prijsstijgingen daalden de uitgaven aan voedingsmiddelen, drank of tabak met bijna 1 procent. Consumenten kochten ook minder benzine of diesel. Daarnaast deden ze minder grote aankopen, zoals auto’s of nieuw meubilair.