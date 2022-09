Kaag wil volgend jaar met nieuw koffertje naar Prinsjesdag

Het huidige koffertje is sinds 1964 in gebruik en was een geschenk van de Staatsdrukkerij die dat jaar 150 jaar bestond. Het is koffertje is van geitenperkament gemaakt. Van binnen is het bekleed met blauwe zijde. De traditie begon in 1946. Toen presenteerde minister van Financiën Piet Lieftinck voor het eerst met een koffertje de rijksbegroting.

