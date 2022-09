Telegraph: koning Charles plant eerste staatsbezoek aan Frankrijk

De Britse koning Charles zou van plan zijn volgende maand voor het eerst op staatsbezoek te gaan. Volgens de krant The Telegraph wordt het een reis naar Frankrijk.

De Franse president Emmanuel Macron liet na het overlijden van koningin Elizabeth al weten dat hij Charles had uitgenodigd voor een bezoek. De president was maandag ook in Londen voor de uitvaart van de vorstin.

Na Frankrijk is het volgens The Telegraph aannemelijk dat Charles ook naar Duitsland gaat. Australië en Nieuw-Zeeland zouden voor volgend jaar op het programma staan.