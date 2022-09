ON: kwetsen niet te voorkomen bij gevoelig thema als racisme

Ongehoord Nederland wil het thema racisme bespreekbaar maken en daarbij ‘kun je niet voorkomen’ dat er mensen gekwetst raken. Dat zei presentatrice Raisa Blommestijn dinsdag in het tv-programma Ongehoord Nieuws in een reactie op een veelbesproken racisme-item in de uitzending van afgelopen donderdag. Volgens haar zijn gekwetste gevoelens ‘een inherent onderdeel van de vrijheid van meningsuiting’.

‘Dat hoort nu eenmaal bij het bespreken van dit soort thema’s en daar sta ik ook zelf nog steeds helemaal achter’, zei Blommestijn dinsdag in de uitzending op NPO 1. ‘Het is absoluut nooit het doel geweest om nodeloos te kwetsen. Dat neemt niet weg dat er een aantal mensen is dat aanstoot heeft genomen of gekwetst is geraakt door het gebruik van enkele woorden, zinnen of misschien ook wel door de hele uitzending.’

Ongehoord Nederland is ‘opgericht om ook de andere kant te laten zien’, zei mede-presentator Arlette Adriani. ‘Wij willen het ongehoorde en ongeziene laten zien en horen. Het brengen van maatschappelijk gevoelige thema’s is de reden dat Ongehoord Nederland is opgericht en daar blijven we achter staan.’ Adriani zei ook dat het niet de bedoeling is geweest ‘een racistische uitzending te maken’. ‘De kern van onze uitzending was juist duidelijk te maken dat racisme onder iedere groep kan spelen en dat dit op welke manier dan ook verwerpelijk is.’ ON liet vrijdag al weten dat de omroep zich uitspreekt tegen ‘racisme, discriminatie of het oproepen tot geweld’.

Afgelopen weekeinde maakte de Ombudsman van de NPO bekend dat ze in de afgelopen dagen een recordaantal van bijna 1700 klachten heeft ontvangen naar aanleiding van de uitzending. Dat komt overeen met het gebruikelijke aantal klachten per jaar. Klagers meldden onder meer dat ze het item, waarin een contextloze compilatie van beelden was te zien van onbekende zwarte mensen die op onbekende plekken witte mensen in elkaar slaan, racistisch en discriminerend vinden. Ook zijn er bij de Ombudsman meldingen gedaan van het aanzetten tot haat.