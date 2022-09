Erdogan roept op tot ‘waardige uitweg’ uit Oekraïne-crisis

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan roept op tot een ‘waardige uitweg’ uit de zeven maanden durende crisis die de Russische aanval op Oekraïne heeft veroorzaakt. In een toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York pleitte hij voor een ‘rationele en diplomatieke oplossing die beide partijen een waardige uitweg uit de crisis zal geven’.

Turkije vervult een bemiddelende rol in het conflict en speelde met de VN een belangrijke rol bij het op gang brengen van de graanexport vanuit Oekraïne via de Zwarte Zee. Het akkoord dat dat mogelijk maakt is nog zeer vitaal, aldus Erdogan.

Afgelopen week sprak hij op een top in Oezbekistan uitgebreid met de Russische president Vladimir Poetin en dinsdag had hij telefonisch contact met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski om ‘veiligheidskwesties’ te bespreken. In zijn speech in New York gaf Erdogan geen details over hoe de oorlog in Oekraïne ten einde kan komen.

Maandag zei hij in een interview met de Amerikaanse omroep PBS dat Rusland het land dat het heeft bezet terug moet geven aan Oekraïne als duurzame vrede het doel is. ‘Dit is wat er wordt verwacht’, aldus Erdogan. ‘De bezette gebieden zullen worden teruggegeven aan Oekraïne.’ Als het aan hem ligt moet Moskou ook ‘de Krim aan de rechtmatige eigenaren teruggeven’. Erdogan had de indruk dat Poetin bereid is ‘zo snel mogelijk’ een einde aan het conflict te maken. Maar de Russische president stelt steeds dat Kiev niet bereid is tot vredesonderhandelingen.

NAVO-lid Turkije onderhoudt nauwe betrekkingen met zowel Moskou als Kiev en levert ook wapens aan Oekraïne. Ankara is belangrijk voor Rusland als het aankomt op handel, mede omdat Turkije de westerse sancties niet heeft overgenomen.