Politiebond: tekorten niet opgelost

Politiebonden ACP en ANPV schreven onlangs samen met andere bij de ‘coalitie voor veiligheid’ aangesloten bonden een brief aan premier Mark Rutte over de personeelstekorten bij de politie. ‘Er is hierdoor geen evenwicht tussen de beschikbare middelen en de uit te voeren taken’, staat in de brief.

Brink: ‘De huidige investeringen van het kabinet betekenen een uitbreiding van taken bij de politie’. De ACP-woordvoerder zegt dat daarmee de bestaande tekorten ‘op het fundament van het korps’ niet verder worden ingelopen.

Dit betekent volgens Brink dat de politieorganisatie zelf de middelen moet vinden. ‘Er zullen harde keuzes gemaakt moeten worden. Tekorten bij politie komen uiteindelijk terecht bij de basis. De wijkteams en de opsporingsteams worden verder afgebrokkeld en de burger kan niet langer geholpen worden zoals die dat van de politie zou mogen verwachten. Dit is onverantwoord.’