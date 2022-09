Gündogan: kabinet heeft half jaar op handen gezeten

Eenpitter in de Tweede Kamer Nilüfer Gündoğan is blij dat het kabinet ‘eindelijk’ iets gaat doen voor mensen met lage en middeninkomens, maar dat had in haar ogen veel eerder gemoeten. Volgens haar heeft het kabinet een half jaar ‘op de handen gezeten’ en nu pas besloten tot een prijsplafond voor de energierekening. ‘Ik had gehoopt dat het kabinet de urgentie een half jaar eerder had getoond’, zei ze in een eerste reactie op de miljoenennota.