Jetten: binnen paar weken meer duidelijk over extra steun mkb

Burgers krijgen al compensatie voor de hoge energiekosten door over een deel van hun verbruik de gasprijs van begin dit jaar, van voor de oorlog in Oekraïne, te rekenen. Maar voor bedrijven die veel energie nodig hebben, kijkt het ministerie wat verder mogelijk is. Veel van hen mogen gebruikmaken van de regeling die geldt voor consumenten, maar vaak is dat bij lange na niet toereikend. Het gemiddelde jaarverbruik van een huishouden, waarvoor het lage tarief geldt, is gelijk aan wat sommige bedrijven al binnen enkele dagen verbruiken.

Volgende week zijn de Algemene Financiële Beschouwingen en een paar weken daarna de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZK. Jetten verwacht "ergens daartussen" meer duidelijkheid te hebben over wat er mogelijk is.

Dat er gewerkt wordt aan een specifiek pakket voor het midden en kleinbedrijf, kwam als een verrassing. De Tweede Kamer had hier de afgelopen maanden al vaker tevergeefs op aangedrongen.