FNV: miljoenennota is historisch pakket aan pleisters plakken

‘Eindelijk, maar redelijk laat, lijkt het kabinet te beseffen dat veel mensen nu kopje onder dreigen te gaan’, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. Daarbij plaatst hij wel een kanttekening. ‘Economisch groeit Nederland, maar het geld moet eerlijker worden verdeeld.’

Zo ziet FNV dat veel huishoudens steeds meer moeite hebben om rond te komen, iets wat al speelde voor de energiecrisis. Daarom moet het wettelijk minimumloon volgens de vakbond naar 14 euro per uur, waarbij de AOW en uitkeringen meestijgen. De stijging van 10 procent uit de miljoenennota vindt de bond ‘structureel te weinig’.

Verder vindt FNV dat onder meer de controle over de energievoorziening weer in handen van de Staat moet komen in plaats van de markt. Elzinga noemt het feit dat mensen kwetsbaarder zijn geworden ‘het gevolg van bewuste politieke keuzes’. ‘Publieke taken zoals volkshuisvesting, energie, zorg en openbaar vervoer zijn naar de markt gebracht, waardoor we nu geen grip meer hebben op de prijs of de kwaliteit. Hierdoor worden mensen aangetast in hun bestaanszekerheid.’

Maandag presenteerde FNV de inzet voor de cao-besprekingen van 2023. Daarin pleit de bond onder meer voor een inflatie- en prijscompensatie, wat neerkomt op een loonstijging van 12 procent.