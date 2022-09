Guterres schetst grote wereldproblemen bij opening VN-vergadering

Het plenaire debat van de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is dinsdag geopend door secretaris-generaal António Guterres. Hij begon de bijeenkomst in New York met een toespraak waarin hij zei dat de wereld ‘in grote problemen is’, maar ook dat hij hoop houdt en dat er actie nodig is.

Guterres zei tegen de internationale leiders in de zaal dat een ‘winter van wereldwijde ontevredenheid aan de horizon ligt’. Hij wees op onder meer de stijgende prijzen van het levensonderhoud, de toename van ongelijkheid en klimaatverandering. ‘Mensen hebben pijn en de meest kwetsbaren lijden het meest.’

Volgens de VN-chef heeft de wereld de plicht om te handelen, ‘maar is de internationale gemeenschap niet klaar of bereid om de grote uitdagingen van onze tijd aan te gaan’. Hij benadrukte dat samenwerking essentieel is. Guterres zei onder meer ook dat de wereld ‘verslaafd’ is aan fossiele brandstoffen. Hij riep op tot belastingen op fossiele brandstoffen en de opbrengsten te gebruiken voor verlichting van de hoge voedsel- en energieprijzen en kosten die ontstaan door klimaatverandering.

Oekraïne

Guterres verwees in zijn speech ook naar de oorlog in Oekraïne. Zo omschreef hij het schip de Brave Commander als een ‘symbool van hoop’. Dat schip verliet Oekraïne onder VN-vlag met graan, nadat Rusland en Oekraïne met hulp van Turkije en de VN afspraken hadden gemaakt over de hervatting van de export van Oekraïens graan.

Op de eerste dag van het debat komen de leiders van meer dan dertig landen aan het woord, onder wie de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Italiaanse premier Mario Draghi. Het debat duurt tot en met maandag, met zondag als een rustdag.