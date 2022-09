Aantal nieuwe coronagevallen loopt opnieuw iets op

Voor de derde week op rij stijgt het aantal positieve coronatests. In de afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 8820 bevestigde besmettingen geregistreerd. Dat is bijna 6 procent meer dan de week ervoor.

Minder mensen belandden in het ziekenhuis als gevolg van hun coronaklachten. In de afgelopen week waren 204 mensen zo ziek dat ze moesten worden opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds begin juni. Vergeleken met vorige week daalde het aantal corona-opnames met ruim 17 procent.

Het aantal gevallen van de nieuwe subvariant BA.2.75, ook wel centaurus genoemd, blijft langzaam maar zeker iets oplopen. ‘Het is nog te vroeg om te kunnen inschatten of dit zal leiden tot een toename in het aantal corona-infecties’, stelt het RIVM. Dat houdt er rekening mee dat de subvariant later dit jaar dominant zou kunnen worden. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen door deze virusversie zieker worden dan door andere varianten.