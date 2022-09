Van der Plas (BBB): weinig oog voor de gewone burger

Caroline van der Plas vindt dat het kabinet te weinig oog heeft voor de gewone burger buiten de Randstad. Dat zegt de fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging (BBB) voor een camera van de NOS, op de vraag waarom het vertrouwen in de overheid van haar kiezers in peilingen zo laag blijkt.

Haar achterban in ‘de regio’s’ ziet volgens Van der Plas de voorzieningen verschralen en ook dat de politiek vaak op de Randstad is gericht. ‘Terwijl daar de bibliotheek dicht moet of de bus niet rijdt.’ Haar voornaamste punt bij de Algemene Politieke Beschouwingen, het tweedaagse Tweede Kamerdebat na Prinsjesdag, wordt dan ook het vertrouwen in de politiek. Ook vindt ze de aangekondigde koopkrachtmaatregelen rijkelijk laat, ‘terwijl mensen al maandenlang in de armoede en ellende worden gestort’.