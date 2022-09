Totale zorguitgaven volgend jaar voor eerst boven 100 miljard euro

In 2023 wordt naar verwachting in totaal 103 miljard euro uitgegeven aan de gezondheidszorg. Dat is 6 miljard euro meer dan dit jaar, staat in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Het zorggeld wordt voor een groot deel opgehoest door (in-)directe premies van burgers. De kosten stijgen omdat er meer mensen een beroep doen op zorg en omdat de lonen en prijzen stijgen.