Simons na troonrede: ik ben toe aan systeemverandering

Het is tijd voor ‘systeemverandering’, zegt BIJ1-leider Sylvana Simons nadat de koning de troonrede uitsprak. Daar is zij ‘aan toe’. Dat het kabinet 18 miljard euro uittrekt voor koopkrachtherstel zal ‘op korte termijn hier en daar best wat lasten verlichten’ maar Simons vindt het ‘jammer dat we nog steeds niet in staat zijn naar het systeem te kijken, we blijven pleisters plakken op botbreuken’.

Simons vindt het slecht dat nutsbedrijven zoals energieleveranciers ‘in de handen van de markt’ zijn. ‘Nog horen we dat we de markt niet mogen verstoren. Dan denk ik aan de rekeningen die niet te betalen zijn.’