Omtzigt bezorgd over grote haast waarmee regeling tot stand kwam

Onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt maakt zich zorgen over de grote haast waarmee het kabinet met steunmaatregelen is gekomen. Hij heeft samen met SP-leider Lilian Marijnissen vragen gesteld over het prijsplafond voor de energierekening dat het kabinet wil instellen. Tegenover de NOS zei hij te vrezen dat het kabinet ‘paniekvoetbal’ speelt.

Omtzigt en Marijnissen willen weten hoe de regeling tot stand is gekomen, wie ervoor in aanmerking komen, of er rekening is gehouden met bedrijven en hoe de regeling exact zal werken. ‘Ik denk dat het kan helpen, maar het opstellen van wetgeving moet ook zorgvuldig gebeuren’, zo zei hij. Omtzigt is bang dat mensen die steun nodig hebben buiten de boot kunnen vallen.

Toen Omtzigt naar de Koninklijke Schouwburg wandelde om naar de troonrede te luisteren, viel hem op dat er in de samenleving veel angst leeft voor de bestaanszekerheid. ‘Zelden zo’n groot verschil gevoeld, gezien en beleefd tussen de sfeer binnen en buiten’, twitterde het onafhankelijk Kamerlid.