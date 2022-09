Oekraïne: ‘schijnreferenda’ in bezette gebieden veranderen niets

Voor Oekraïne verandert er niets aan de situatie in de door Rusland bezette gebieden, wat de uitkomst van de ‘schijnreferenda’ ook zal zijn. De minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba benadrukt dat Oekraïne door zal gaan met het bevrijden van het land, ongeacht of Rusland de gebieden annexeert na afloop van de referenda.

Dinsdag werd in meerdere door Rusland bezette gebieden een referendum aangekondigd over de vraag of ze zich zouden moeten aansluiten bij de Russische Federatie. Volgens Koeleba bezet Rusland delen van Oekraïne illegaal en blijft het de agressor in deze oorlog. Zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov vindt dat elke regio het recht heeft om een referendum te organiseren.

Koeleba verwees in zijn reactie ook naar een eventuele Russische ‘hybride mobilisatie’. De gouverneur van Loehansk voorspelde maandag al dat Rusland referenda zou organiseren, zodat het een excuus heeft voor zo’n mobilisatie. Als de gebieden namelijk tot Rusland behoren, wordt er daadwerkelijk oorlog gevoerd op Russisch grondgebied. Vanuit het perspectief van het Kremlin valt Oekraïne dan hun land aan; reden om een mobilisatie af te kondigen.

Volgens de gouverneur zullen de Russen de uitslag van het referendum manipuleren, zodat het lijkt alsof alle inwoners zich graag aansluiten bij Rusland. In 2014 organiseerde Rusland ook een referendum op het Oekraïense schiereiland de Krim, waarbij de inwoners overtuigend zouden hebben gestemd voor toetreding tot de Russische Federatie. De Verenigde Naties beschouwen het referendum als illegaal en slechts een handvol landen erkent de annexatie van het schiereiland.