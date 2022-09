Ouwehand: problemen zijn gevolg van kortetermijndenken

Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand ziet ‘dat het kaartenhuis van het kortetermijndenken instort’, zegt de politica tegen de camera’s van de NOS over de problemen als gevolg van de hoge energieprijzen. Het kabinet heeft zich ‘willens en wetens afhankelijk gehouden van Russisch gas en olie’. Daar betalen volgens haar ‘juist de kwetsbaarste mensen’ nu de prijs voor.

Het kabinet zet nu ‘heel veel geld’ opzij om te voorkomen dat huishoudens kopje onder gaan. ‘Maar de vraag is nog steeds of het de problemen van mensen voldoende oplost’, zegt Ouwehand daarover op Prinsjesdag na de troonrede. Ze vindt het wel ‘goed dat we de koning horen zeggen dat het heel pijnlijk is’ dat sommige mensen de rekening niet kunnen betalen.