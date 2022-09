Coalitie hoopt dat koopkrachtpakket vertrouwen in politiek stuwt

De coalitiepartijen hopen dat het grote koopkrachtpakket bijdraagt aan het herstel van het vertrouwen in de politiek. "Ik snap dat er heel veel scepsis is", zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. "Ik hoop dat dat wat nu is aangekondigd, mensen gaan voelen". Ook VVD, D66 en CDA benadrukken in de Prinsjesdaguitzending van de NOS dat het kabinet vergaande plannen heeft aangekondigd.

Dit is "het grootste koopkrachtpakket dat ooit op Prinsjesdag is gepresenteerd", benadrukte de fractievoorzitter van D66 Jan Paternotte. Het gaat om 18 miljard euro, en "je moet bedenken: het prijsplafond zou daar nog bovenop komen". Paternotte noemt dat "echt ongekend".

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma spreekt van een "enorm koopkrachtpakket". Bovendien vindt hij het goed dat Nederland nu ook, net zoals andere Europese landen, met een prijsplafond voor energie komt. Wel erkent hij dat het plan nu onder "stoom en kokend water" is gekomen. De huidige energiecrisis vraagt volgens hem om "solidariteit en saamhorigheid", schreef hij op Twitter direct na het uitspreken van de troonrede.

Uitvoering

Wat betreft de koopkrachtmaatregelen, komt het nu aan op de uitvoering, zegt VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. "Hoe zorgen we dat we mensen mensen die kopje onder dreigen te gaan, ook goed helpen met dit voorstel."

De liberaal benadrukt dat "het ook niet zo is dat er niets is gebeurd dit jaar". Ze wijst op de incidentele miljarden die het kabinet al in de koopkracht heeft gestopt. Ze is blij dat "nu is besloten nog wat extra's te doen".

Segers noemt het koopkrachtpakket een "vertrouwenwekkende stap", maar vindt het ook "heel verontrustend" dat in de straten van Den Haag zoveel boegeroep te horen was. "Als het niet genoeg is, moet er meer gebeuren".