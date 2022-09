Liane den Haan mist aandacht voor ouderen in miljoenennota

Het Tweede Kamerlid Liane den Haan mist aandacht voor ouderen bij het kabinet. Er gebeurt volgens haar in de begroting van volgend jaar niets extra’s voor gepensioneerden en ‘door het jarenlange gebrek aan indexatie van de pensioenen lopen ouderen kans om - sneller dan ooit tevoren - door de armoedegrens te zakken’.

Den Haan mist een visie van het kabinet op een samenleving die steeds meer ouderen telt. ‘Het negeren van de demografische ontwikkelingen is je kop in het zand steken. Wonen, goede betaalbare zorg en de arbeidsmarkt zijn cruciale onderdelen waar dit kabinet geen of nauwelijks een begin van een oplossing voor heeft en het antwoord ligt bijna altijd bij de ouderen.’

Het kabinet presenteert dinsdag de begroting en plannen voor volgend jaar. In de miljoenennota staat onder meer dat het minimumloon in januari met 10 procent omhoog gaat. Dat betekent dan ook dat de daaraan gekoppelde AOW met eenzelfde percentage omhoog gaat.