Marijnissen: het deugt niet dat mensen moeilijk kunnen rondkomen

Lukt het premier Mark Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag niet om de kosten te verlagen, dan moeten zij volgens Marijnissen ‘plaatsmaken voor anderen die het wel kunnen’. Het kabinet komt weliswaar met een energieplafond, maar dat had ‘veel eerder gemoeten’, vindt de SP-leider. Ook is alleen het verlagen van de energieprijs niet voldoende, volgens haar moet de ‘democratische zeggenschap’ over energie weer ‘in eigen hand’ komen.

De socialiste wil naast een energieplafond ook lagere kosten voor brandstof en boodschappen, snellere huurverlaging en het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Om dat te betalen, moeten grote bedrijven en de rijkste 1 procent meer belasting gaan betalen.