Klaver: kabinet schuift grote problemen voor zich uit

Het kabinet ‘schuift alle grote problemen voor zich uit’. Dat zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver in reactie op de troonrede. ‘Of het nou gaat om bestaanszekerheid, de klimaat- of stikstofcrisis’. Wel is hij blij dat er een prijsplafond voor de energierekening komt, zo laat hij in een eerste schriftelijke reactie weten.

Klaver en PvdA-leider Attje Kuiken waren maandag nog bij minister van Financiën Sigrid Kaag om het te hebben over het prijsplafond. Het kabinet neemt in grote lijnen het plan over waar GroenLinks en PvdA gezamenlijk mee kwamen. Toch heeft Klaver nog vragen over de uitvoering. ‘Veel is nog onduidelijk. Hoe hoog wordt het plafond? Op welk prijspeil? Wij blijven strijden tot er een plan ligt dat Nederlanders de winter door helpt.’