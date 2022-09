Desertie tijdens mobilisatie zwaarder bestraft in Rusland

Vrijwillige overgave wordt voor Russisch militair personeel een misdaad die kan worden bestraft met tien jaar celstraf. Het lagerhuis van het parlement, de Doema, stemde dinsdag in met de wet. De goedkeuring komt op een moment waarop Oekraïense troepen door Rusland bezet gebied in Oekraïne weer hebben heroverd.

Het Kremlin stelt dat er geen discussie is over mobilisatie om de militairen die deelnemen aan de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne te ondersteunen, maar er zijn politici en nationalisten die daar wel toe oproepen. Een Russische mobilisatie zou de oorlog in Oekraïne vermoedelijk verder laten escaleren.