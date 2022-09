Verzekeraars: langetermijnvisie ontbreekt in miljoenennota

De kabinetsaanpak van structurele problemen komt nog onvoldoende uit de verf, zegt het Verbond van Verzekeraars in reactie op de miljoenennota. Volgens de brancheorganisatie moet worden voorkomen dat Nederlanders later voor kosten opdraaien. De plannen van het kabinet zijn er vooral op gericht om Nederland goed door de winter te loodsen, zo klinkt het. ‘Dat is begrijpelijk want er is acute nood’, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.