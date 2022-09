Koning: zorgwekkend dat mensen vertrouwen verliezen in politiek

Het is ‘zorgwekkend’ dat mensen ‘in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur’. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede.

‘We leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid’, aldus de koning. ‘Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid. Tegenstrijdig is het dat mensen zich in ons vrije land onvrij voelen om hun mening te geven uit angst voor harde reacties of zelfs bedreigingen.’