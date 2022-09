ACM: onderzoek overname van Talpa door RTL komende weken afgerond

Over de uitkomst kan hij nog niets kwijt. ‘Het is heel moeilijk om te voorspellen wat er precies gaat gebeuren en hoe partijen gaan reageren’, stelt de zegsman. Een Franse deal over een fusie tussen twee grote Franse televisiebedrijven TF1 en M6 werd afgelopen vrijdag afgeblazen na bezwaren van de Franse mededingingsautoriteit. Of het afketsen van die fusie gevolgen heeft voor de Nederlandse fusie is nog niet duidelijk. ‘We kijken er natuurlijk wel naar, maar elke toezichthouder gaat over zijn eigen nationale markt’, zegt de woordvoerder van ACM.

De waakhond onderzoekt de gevolgen van de fusieplannen van RTL Nederland en Talpa Network voor adverteerders en producenten van televisieprogramma’s. Uit een eerste studie bleek volgens de toezichthouder dat de samensmelting van de twee grote mediaorganisaties negatieve gevolgen kan hebben voor de concurrentie in het Nederlands medialandschap.

Talpa Network is het concern achter tv- en radiozenders als SBS 6, Net5, Veronica en Radio 538 maar heeft ook verschillende onlineplatforms, zoals de veilingsites slajeslag.nl en vakantieveilingen.nl. Ook geeft het games uit en tijdschriften als de LINDA. RTL Group is de grootste Europese exploitant van commerciële radio- en televisiestations, actief in elf landen.