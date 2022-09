Weski: rechten Marengoverdachten grof geschonden bij uitlevering

Het Openbaar Ministerie heeft onder valse voorwendselen aan Suriname om de uitlevering van de broers Mao R. en Mario R. gevraagd. Dat betoogde advocaat Inez Weski dinsdag in haar pleidooi in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Tegen de broers van 43 en 47 jaar is een levenslange gevangenisstraf geëist in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Volgens Weski zijn de rechten van de broers, namelijk het recht op consulaire bijstand en een advocaat, opzettelijk genegeerd. Ook zouden ze bij hun arrestatie en daarna in de cel zijn mishandeld. Volgens Weski is mede hierom geen sprake van een eerlijk proces tegen de broers en zou het OM ze niet mogen vervolgen.

Binnen enkele dagen na hun arrestatie in mei 2019 zijn de broers op het vliegtuig naar Nederland gezet. ‘De advocaat ter plekke heeft alleen Mao kort kunnen spreken. Mario heeft hij niet kunnen traceren omdat die inmiddels al onderweg was naar het vliegveld’, aldus Weski.

Verdacht

Mao en Mario worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de moord op Ronald Bakker in 2015, de aanslag op de spyshop waar Bakker werkte en leidinggeven aan een criminele organisatie.

Volgens justitie waren de broers vertrouwelingen van Ridouan Taghi, tegen wie ook de langst mogelijke straf is geëist. Weski zei tegen de rechtbank dat de snelle uitlevering van de broers haar doet denken aan wat er met Taghi - ook een cliënt van haar - gebeurde vanuit Dubai. Ook hij werd binnen een paar dagen na zijn arrestatie, eind 2019, al naar Nederland gevlogen. Bij deze gang van zaken zet Weski eveneens grote vraagtekens.

Moorden

Marengo draait onder meer om zes moorden en meerdere pogingen daartoe. Het monsterproces, dat in maart 2018 met de eerste inleidende zittingen van start ging, is voor Nederland van ongekende proporties en heeft van meet af aan onder hoogspanning gestaan. Terwijl de zaak liep, werd de broer van kroongetuige Nabil B. vermoord, gevolgd door zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Die zaken worden apart, en dus niet tijdens Marengo behandeld.

De zittingen zijn omgeven met extreme veiligheidsmaatregelen, waarvoor ook het leger is ingezet. Wanneer de rechtbank uitspraak doet in Marengo, is onduidelijk.