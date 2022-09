EU-asieldienst beticht van vriendjespolitiek, toedekken wangedrag

In een brief aan de Europese fraudebestrijdingsdienst OLAF, de Europese Commissie en het Europees Parlement sommen de klagers een lange lijst wantoestanden op bij de dienst. Die moet EU-lidstaten helpen bij het opvangen van asielzoekers en bood onlangs nog assistentie in Ter Apel.

Gregori speelt met hulp van een kring van vertrouwelingen mooi weer, stellen de briefschrijvers. Interne controle- en veiligheidswaarborgen zijn uitgeschakeld of naar haar hand gezet. Ondertussen deelt ze, zonder zich iets aan te trekken van EU-voorschriften, gunsten uit aan haar medestanders. Haar ‘kabinetschef’ voorop.

Grensoverschrijdend gedrag

Deze Mark Camilleri is volgens de klagers door vijf collega’s van grensoverschrijdend gedrag beschuldigd, maar komt daarmee weg. Gregori zou haar rechterhand uit de wind houden.

OLAF bekijkt of er genoeg reden is om een onderzoek in te stellen naar het EUAA, dat gevestigd is op Malta. Het agentschap spreekt de beschuldigingen tegen. Het zegt het volste vertrouwen te hebben in de uitkomst en volledig te zullen meewerken.