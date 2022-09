Ruim anderhalf miljoen kijkers voor uitvaart Queen Elizabeth

De uitvaart van de Britse koningin Elizabeth is maandag in ons land bekeken door ruim anderhalf miljoen mensen. De uitzendingen van de NOS op NPO 1 en NPO 2 waren daarbij met 1.455.000 en 1.430.000 het meest in trek, blijkt uit de cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). Naar de registratie van de uitvaart op RTL Z keken 61.000 mensen.

Het rechtstreekse verslag van de herdenking begon om 11.00 uur op NPO 1. Rond kwart voor twaalf was daar ook de wandeling te volgen waarmee de kist met daarin het lichaam van de vorstin vanaf Westminster Hall naar Westminster Abbey werd gebracht. Tijdens de voettocht, waarbij drums en doedelzakken klonken, liepen koning Charles en andere leden van de Britse koninklijke familie achter de kist aan. Daarna volgde de afscheidsdienst waar meer dan tweeduizend mensen bij aanwezig waren, onder wie ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix.

De uitzending op NPO 1 eindigde rond 17.00 uur, waarna kijkers via NPO 2 verder konden kijken. Daar was de tweede dienst voor de koningin in de St. George’s Chapel bij Windsor Castle te volgen. Naar de samenvatting van de hele uitvaart keken om 18.30 uur op NPO 2 zo’n 476.000 mensen.

De uitvaart van Elizabeth was overigens niet het best bekeken programma van de maandag. Dat was met 2.174.000 kijkers het NOS Journaal van 20.00 uur. Op de tweede plaats van best bekeken programma’s staat Kassa met 1.491.000 kijkers.