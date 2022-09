Ngo’s: iedere vier seconden sterft iemand aan gevolgen honger

De ngo’s roepen in een open brief, gericht aan de wereldleiders die in New York zijn voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, op tot internationale actie ‘om een einde te maken aan de steeds erger wordende, wereldwijde hongercrisis’. Per dag sterven naar schatting rond de 19.700 mensen door honger, melden de organisaties.

‘Een duizelingwekkend aantal van 345 miljoen mensen ervaren op dit moment acute honger, een aantal dat zich sinds 2019 meer dan verdubbeld heeft’, staat in de verklaring. ‘Ondanks beloftes van wereldleiders om in de 21e eeuw honger nooit meer te accepteren, vormt honger in Somalië weer een dringend gevaar. Wereldwijd staan 50 miljoen mensen in 45 landen op het punt te verhongeren’.

Wereldleiders zijn sinds dinsdag bijeen in New York voor het plenaire debat van de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De jaarlijkse bijeenkomst duurt nog tot en met 26 september.