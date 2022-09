Duitsland geeft nog eens 2,5 miljard uit voor aankopen lng

De Duitse overheid heeft nog eens 2,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor het aankopen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) om de energiecrisis tegen te gaan, staat in stukken die persbureau Bloomberg heeft ingezien. Het bedrag komt uit een grotere pot met geld die is gereserveerd om het gebrek aan Russisch gas op te vangen.

Een eerste bedrag van 1,5 miljard euro van de gereserveerde 15 miljard euro is al bijna op. Sinds enkele weken is de aanvoer van gas via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 tussen Rusland en Duitsland weer stil komen te liggen en is er extra behoefte aan ander gas. Volgens het Russische staatsgasconcern Gazprom komt het stilliggen door technische problemen, maar de vrees is dat Rusland de pijpleiding bewust gesloten houdt vanwege de Duitse steun aan Oekraïne.

Met het aankopen van lng wil Duitsland gastekorten in de winter voorkomen. De voorraden zijn al voor 90 procent gevuld, maar Berlijn wil voor 1 november naar de 95 procent.