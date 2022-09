Rusland en Oekraïne wisselen 200 gevangenen uit

Rusland en Oekraïne hebben besloten tweehonderd gevangenen uit te wisselen, een van de grootste gevangenenruilen sinds de oorlog in Oekraïne eind februari uitbrak. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft dat tegen de Amerikaanse tv-zender PBS gezegd.

Hij maakte geen details over de ruil bekend. Zo is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel mensen elk land vrijlaat. De aankondiging van Erdogan komt na een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin vorige week, toen beide leiders in Oezbekistan waren voor een regionale top.

Turkije probeert neutraal te blijven in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het land, dat goede banden heeft met beide strijdende partijen, probeert al vanaf het begin als bemiddelaar op te treden. Dat heeft al tot successen geleid, met als belangrijkste voorbeeld het graanakkoord. De export van Oekraïens graan over zee kwam deze zomer met hulp van Turkije en de Verenigde Naties na maanden oorlog weer op gang.