Roep om referendum in Donetsk en Loehansk neemt toe

De roep om een referendum in de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne neemt toe nu Oekraïense troepen bezig zijn met een opmars in onder meer de regio Charkov. In het referendum zou de vraag of de pro-Russische republieken zich bij Rusland moeten voegen centraal moeten staan.