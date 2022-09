Natuurorganisaties roepen kabinet op juist ‘door te pakken’

Terwijl groepjes boeren op hun tractoren hun ongenoegen uiten over het stikstofbeleid, roepen natuur- en milieuorganisaties het kabinet via sociale media juist op ‘door te pakken zoals geplant’. De woordspeling staat onder een plaatje van het bekende koffertje van de minister van Financiën, dat in deze variant is overwoekerd met begroeiing waar een vogeltje op zit.